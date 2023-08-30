Последнее обновление: 30.08.2023 14:15

Власти Кыргызстана решили запретить TikTok

Власти Кыргызстана решили запретить деятельность социальной сети TikTok на территории страны из-за «вреда здоровью и развитию детей». Об этом говорится в сообщении Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики республики.

В адрес министерства «участились обращения с беспокойствами» от неправительственных организаций относительно вредного воздействия социальной сети, отмечается в сообщении.

В ведомстве утверждают, что после просмотра контента из TikTok подростки пытаются повторить ролики, «некоторые из которых опасны для жизни». Кроме того, китайская соцсеть «вызывает зависимость», что негативно влияет на эмоциональное состояние детей.

По итогам мониторинга контента соцсети специалисты установили, что у платформы не предусмотрены ограничения доступа к информации, которая «может причинить вред здоровью и развитию детей», а также функции контроля за возрастной категорией.

«С учетом многочисленных обращений и на основании проведенного мониторинга Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики приняло решение о прекращении деятельности в распространении сервиса TikTok на территории Кыргызстана», – подчеркивается в сообщении.

Решение направлено в Министерство цифрового развития страны для дальнейшей реализации в рамках законодательства.



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