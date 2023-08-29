На белорусско-украинской границе ночью взорвалось несколько мин

На приграничной с Беларусью территории Украины произошел взрыв - сработало несколько противопехотных мин. Об этом пишет провластный Telegram-канал.

«Сегодня в районе 03:30 на ЖД-мосту в 800 метрах от станции «Словечно» сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М. В качестве предварительной причины произошедшего называется удар молнии в одну из мин», - говорится в сообщении со ссылкой на подписчиков.

В результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет.

В качестве доказательства опубликовано фото, где видно разрушенное ЖД-полотно.