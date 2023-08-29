Последнее обновление: 29.08.2023 13:38

На белорусско-украинской границе ночью взорвалось несколько мин

На приграничной с Беларусью территории Украины произошел взрыв - сработало несколько противопехотных мин. Об этом пишет провластный Telegram-канал.

«Сегодня в районе 03:30 на ЖД-мосту в 800 метрах от станции «Словечно» сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М. В качестве предварительной причины произошедшего называется удар молнии в одну из мин», - говорится в сообщении со ссылкой на подписчиков.

В результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет.

В качестве доказательства опубликовано фото, где видно разрушенное ЖД-полотно.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование