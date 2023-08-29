В Германии согласовали план борьбы с детской бедностью

Правящая коалиция в Германии согласовала основные положения будущей программы обеспечения базовых потребностей детей, направленной на борьбу с детской бедностью. Об этом пишут немецкие СМИ.

В 2025 году на эти цели будет выделено 2,4 миллиарда евро, в последующие годы эту сумму планируют повышать.

Принципиального соглашения по этому вопросу достигли в понедельник, 28 августа.

Партнеры по коалиции в течение нескольких месяцев спорили о размере будущих выплат на базовые потребности детей. Министр по делам семьи Лиза Паус сначала оценивала ежегодную потребность в таких выплатах на уровне 7-12 миллиардов евро.

На пресс-конференции по итогам договоренности в Берлине она заявила, что семьи, находящиеся под угрозой бедности, теперь будут получать быструю помощь от государства. Таких семей в Германии, по данным правительства, около 5,6 миллиона.

Согласно представленной программе, новая помощь будет включать гарантированную сумму, которую будут выплачивать всем детям, независимо от доходов родителей, а также надбавку, которую будут рассчитывать, исходя из возраста детей и доходов семьи.

По плану Паус, к 2028 году расходы на базовые потребности детей вырастут до 6 миллиардов евро.

В коалиции рассчитывают, что в ближайшие годы количество претендентов на такие выплаты сократится.

Ранее сообщалось, что степень угрозы бедности для детей и молодежи в Германии зависит, среди прочего, от уровня образования их родителей.