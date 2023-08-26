Второе судно покинуло Одессу "по временному коридору"

Второе судно вышло из одесского порта после остановки зерновой сделки и должно следовать в болгарский город Варна.

Сухогруз "Примус" находился в Одессе с 20 февраля 2022 года. Между тем, судя по данным с сайта Marinetraffic, который отслеживает морской трафик, "Примус" вышел из порта Одессы примерно в 08:45 по местному времени, но уже в полдень, развернувшись, направился к берегу.

При этом место назначения "Примуса" не изменилось - порт Варна. "Примус" следует под флагом Либерии. Порт приписки - порт Монровия, передает BBC.

16 августа из порта Одессы отправилось первое судно - контейнеровоз "Джозеф Шульте". Порт его приписки - Гонконг. 18 августа судно прибыло в порт Стамбула в Мраморном море, куда он изначально направлялся.