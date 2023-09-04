Последнее обновление: 04.09.2023 08:42

Зеленский: Уже четыре судна прошли по новому альтернативному морскому коридору

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что уже четыре судна прошли по альтернативному “зерновому коридору”.

“Мы постоянно доказываем, что можем вместе делать вещи, которые кажутся фантастическими другим в мире, но работают в реальности, когда за них берутся украинцы. Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов”, - сообщил Зеленский.

Он отметил, что продолжается работа с партнерами по всему миру, чтобы восстановить нормальную работу “зернового коридора”, который обеспечивал и должен обеспечивать продовольственную безопасность в глобальном масштабе.

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