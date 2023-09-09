Лидеры G20 призвали к безопасному экспорту зерна из Украины

Согласно тексту Делийской декларации, лидеры G20 призвали к полной реализации Стамбульских соглашений для безопасного экспорта зерна из Украины.

Они выразили обеспокоенность по поводу того, что задержка с экспортом зерна из Украины может привести к голоду и политической нестабильности во многих странах, особенно в Африке, передает УНН.

Лидеры G20 высоко оценили усилия Турции и ООН в урегулировании продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине. Они призвали к полной и эффективной реализации Стамбульских соглашений, которые предусматривают безопасный экспорт зерна и продовольствия из украинских портов.

В декларации, принятой на саммите G20 в Нью-Дели, лидеры стран-членов заявили, что война в Украине имеет серьезные последствия для глобальной продовольственной безопасности. Они выразили обеспокоенность по поводу того, что задержка с экспортом зерна из Украины может привести к голоду и политической нестабильности во многих странах, особенно в Африке.

Лидеры G20 пришли к согласию по Делийской декларации, где выразили обеспокоенность по поводу войны в Украине и её негативного влияния на мировую экономику. В документе также отмечается недопустимость применения ядерного оружия и важность выполнения зернового соглашения.