Простоявший 1,5 года в Одессе сухогруз вышел в море по украинскому коридору

Первое гражданское судно отправилось по временному коридору в Черном море, созданному после выхода России из зерновой сделки, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Контейнеровоз „JOSEPH SCHULTE“ (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и движется установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины», — сообщил Кубраков в Facebook.

По словам министра, судно везет более 30 тысяч тонн грузов (2 114 контейнеров), в том числе продовольствие. Контейнеровоз находился в порту Одессы с 23 февраля 2022 года.

ВМС Украины объявили об открытии временного черноморского «гуманитарного коридора» для гражданских судов на прошлой неделе. Согласно заявлению военных, этот коридор будет в первую очередь использоваться для выхода судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Поскольку на протяжении всего маршрута сохраняется угроза со стороны российских военных и из-за дрейфующих мин, для прохода судов капитан или владелец должен официально подтвердить готовность к плаванию в опасных условиях.