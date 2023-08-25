Суд над Саркози во Франции по делу о ливийском финансировании планируют на 2025 год

Следственные судьи, которые занимаются делом экс-президента Франции Николя Саркози о якобы ливийском финансировании кампании, решили, что судебный процесс должен состояться в 2025 году. Об этом сообщает BFMTV.

Судьи распорядились планировать этот процесс в отношении Саркози на 2025 год. Обвинения касаются президентской кампании 2007 года. Саркози обвиняют в незаконном финансировании кампании, пассивной коррупции, участии в злонамеренном сговоре и распоряжении государственными средствами, полученными незаконным способом.

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Процесс планируют на начало 2025 года, с 6 января по 10 апреля.

Перед судом предстанут еще 12 человек, в том числе двое бывших министров внутренних дел и министр бюджета.

Напомним, в сентябре 2021 года Саркози признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года; также продолжается апелляционное разбирательство