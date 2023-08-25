В Польше расследуют вспышку смертельной болезни

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши ищут источник вспышки смертельной "болезни легионеров", которая унесла жизни семи человек и поразила более 100 других в стратегическом городе Жешув. Об этом сообщает AP.

Сотрудники агентства инспектировали различные объекты в Жешуве, но в первую очередь водопровод, откуда, по мнению экспертов, могли попасть бактерии.

Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что по меньшей мере 113 жителей были инфицированы в Жешуве. Семеро умерших были пожилыми людьми и страдали хроническими заболеваниями. Городские власти и эксперты говорят, что это необычная ситуация.

На кризисном совещании в четверг городские власти приняли решение о дезинфекции хлором и озоном более 1000 километров водопроводов Жешува, которая состоится в субботу. Власти проинструктировали жителей отстоять воду, чтобы она потеряла часть хлора, а затем кипятить ее перед употреблением. Они заверили, что уровень хлора, который будет использоваться, будет безопасным для человека.

Болезнь легионеров – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно ею болеют в таких местах, как гостиницы, больницы или офисы, где бактерии попадают в водопровод, например, через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются. Болезнь не является заразной и не может передаваться от человека к человеку.