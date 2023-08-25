Средняя зарплата в Беларуси в июле 2023 года выросла на 6 рублей

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2023 года составила 1933,1 рубля и выросла на 6 рублей по сравнению с июнем.

В июне средняя заработная плата по сравнению с маем выросла на 66 рублей, или на 3,5%.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в июле 2023 года выросла на 14,4% к июлю 2022 года. За январь-июль 2023 года рост зарплаты составил 8,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июль составила 2595,8 рубля, Минской области - 1942,4 рубля, в Гомельской – 1764,2 рубля, Брестской – 1720,2 рубля, Гродненской -1740,9 рубля, Витебской - 1635,3 рубля, Могилевской – 1611,0 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6649,7 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта - 4587,3 рубля, на третьем – «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» – 3704,7 рубля.

Меньше всего начислено в июле работникам парикмахерских и салонов красоты – 1067,8 рубля; деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1103,3 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1106,1 рубля.