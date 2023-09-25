Средняя зарплата в Беларуси в августе 2023 года выросла на 29,3 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2023 года составила 1962,4 рубля и выросла на 29,3 рубля по сравнению с июлем.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в августе 2023 года выросла на 15,1% к августу 2022 года. За январь-август 2023 года рост зарплаты составил 9,3% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за август составила 2589,8 рубля, Минской области - 2019,5 рубля, в Гомельской – 1800,0 рубля, Брестской – 1739,9 рубля, Гродненской -1776,5 рубля, Витебской - 1671,2 рубля, Могилевской – 1630,5 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в августе досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6727,7 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта - 5167,7 рубля, на третьем – «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» – 3460,2 рубля.

Меньше всего начислено в августе работникам библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1078,4 рубля, деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1096,4 рубля; парикмахерских и салонов красоты – 1100,7 рубля.