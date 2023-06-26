Средняя зарплата в Беларуси в мае 2023 года выросла на 65,2 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2023 года составила 1861,1 рубля и выросла на 65,2 рубля по сравнению с апрелем.

В апреле средняя зарплата по сравнению с мартом снизилась на 18,3 рубля.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в мае 2023 года выросла на 14,2% к маю 2022 года. За январь-май 2023 года рост зарплаты составил 5,9% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за май составила 2500,4 рубля, Минской области - 1886,4 рубля, в Гомельской – 1703,0 рубля, Брестской – 1619,3 рубля, Гродненской -1674,5 рубля, Витебской - 1584,5 рубля, Могилевской – 1546,7 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в мае досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6542,3 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4681,7 рубля, на третьем – деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4537,1 рубля.

Меньше всего начислено в мае работникам парикмахерских и салонов красоты – 1032,5 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1062,4 рубля; деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1081,1 рубля.