Средняя зарплата в Беларуси в апреле 2023 года снизилась на 18,3 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2023 года составила 1795,9 рубля и снизилась на 18,3 рубля по сравнению с мартом.

В марте средняя зарплата по сравнению с февралем выросла на 126,4 рубля.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Реальная заработная плата в апреле 2023 года выросла на 9,6% к апрелю 2022 года. За январь-апрель 2023 года рост зарплаты составил 3,8% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за апрель составила 2430,3 рубля, Минской области - 1776,6 рубля, в Гомельской – 1646,0 рубля, Брестской – 1568,9 рубля, Гродненской -1629,1 рубля, Витебской - 1547,7 рубля, Могилевской – 1473,9 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в апреле досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6396,6 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4398,2 рубля, на третьем –«вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 3681,4 рубля.

Меньше всего начислено в марте работникам парикмахерских и салонов красоты – 964,6 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1028,0 рубля; деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1065,4 рубля.