В Беларуси учителям увеличили размер надбавки за работу

Минобразования постановлением № 265 от 15 августа 2023 года внесло изменения в ведомственное постановление № 71 от 3 июня 2019 года "Об оплате труда работников образования".

Как сообщает пресс-служба министерства, документом с 1 сентября 2023 года увеличен размер надбавки за работу в отрасли учителям на 15% от оклада.

Кроме того, установлена надбавка кураторам учебных групп учреждений высшего образования в дневной форме получения образования всех курсов (за исключением выпускного курса), размер которой составит 100% базовой ставки. Надбавка кураторам учебных групп выпускного курса будет на уровне 50% базовой ставки.