В Беларуси педработникам профессорско-преподавательского состава повысили оклады

Постановлением Совмина от 7 декабря 2017 года № 942 педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава с 1 декабря установлено повышение тарифных ставок (окладов) на 30%.

"Документ принят в целях закрепления педагогических кадров в учреждениях высшего образования, стимулирования эффективной педагогической и инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава, повышения его материальной заинтересованности в результатах труда", - говорится в комментарии к постановлению.