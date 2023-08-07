США сократили импорт из КНР почти на 25%, несмотря на попытки наладить отношения, сообщила газета The Washington Post.

Издание отмечает, что несмотря на то, что руководства двух стран пытаются наладить отношения, они все еще остаются напряженными.

Американские компании, включая HP и Lego, стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить свои цепочки поставок так, чтобы не оказаться "зажатыми между соперничающими сверхдержавами".

По итогам мая 2023 года главным торговым партнером США стала Мексика. Помимо нее на "доминирующее положение Китая" претендуют Вьетнам и Таиланд.

Заработная плата китайских фабричных работников выросла, подрывая одно из конкурентных преимуществ страны. Ориентированная на государство экономическая стратегия лидера Китая Си Цзиньпина, связанные с этим подавление частных компаний и осторожный подход к администрации Байдена еще больше охладили коммерческие связи.

По данным Оксфордского университета, на китайские товары приходится примерно один из каждых шести долларов, которые американцы тратят на импорт, по сравнению с почти каждым четвертым до пандемии. Япония также меньше покупает у Китая. Но европейские страны, такие как Германия и Франция, в основном остались на том же уровне покупки китайских товаров.

Иностранные инвесторы тем временем строят меньше новых заводов в Китае. По данным Оксфордского университета, годовые расходы на новые или «новые» площадки в Китае упали с примерно 100 миллиардов долларов в 2010 году до 50 миллиардов долларов в 2019 году и достигли лишь 18 миллиардов долларов в прошлом году.

В то же время Китай остается мировым заводом, на который приходится 31 процент мировой добавленной стоимости производства, по сравнению с 17 процентами в Соединенных Штатах, занимающих второе место.