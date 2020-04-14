Товарооборот США и Китая в I квартале упал на 20,1%

Товарооборот Китая и США по итогам января - марта текущего года сократился на 20,1% в годовом выражении, до 95,74 млрд долларов.

Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.

Как следует из документа, экспорт Китая в США сократился на 25,2%, до 68,255 млрд долларов. Импорт американских товаров в КНР сократился на 3,7%, до 27,486 млрд.

Только в марте объем торговли между двумя странами составил 35,099 млрд долларов. При этом экспорт КНР в Соединенные Штаты достиг 25,210 млрд, а импорт американских товаров в Китай - 9,888 млрд.

Положительное сальдо Китая в торговле с США в январе - марте составило 40,769 млрд долларов, что на 35% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В 2017-м китайско-американский товарооборот составил 583,7 млрд долларов, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос тогда на 11,5%, до 429,8 млрд. Импорт товаров из США продемонстрировал увеличение на 14,5%, до 153,9 млрд долларов. В 2018 году отрицательное сальдо США составило 323,32 млрд долларов, увеличившись на 17,2%, в 2019-м - около 295,78 млрд, сократившись на 8,6%.