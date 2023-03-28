Палата представителей США приняла проект о снятии с КНР статуса развивающейся страны

Палата представителей США единогласно приняла в понедельник законопроект, который предписывает госсекретарю работать над тем, чтобы лишить КНР статуса развивающейся страны в международных организациях, сообщает The Hill.

Законопроект под заголовком "КНР не развивающаяся страна" был одобрен палатой представителей 415 голосами.

Документ предписывает руководителю госдепартамента "добиваться изменения статуса Китайской Народной Республики с развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким доходом или развитую страну для международных организаций, в которые входят как США, так и Китай", - уточняет издание.

Кроме того, этот законопроект поручит главе американского внешнеполитического ведомства работать над тем, чтобы Пекин не получал преференций или помощи в рамках международных организаций из-за статуса развивающейся страны", передает Интерфакс.

"По размерам их экономика уступает только экономике Соединенных Штатов. К Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, то же самое следует сказать и о КНР", - заявила автор законопроекта Янг Ким.