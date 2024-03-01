Китай призвал США не ущемлять права китайских автопроизводителей

МИД Китая призвал власти США уважать принципы честной конкуренции и не ущемлять китайские компании на фоне планов провести проверку китайских автомобилей на предмет угрозы национальной безопасности, пишет Global Times.

"Китай призывает США уважать рыночную экономику и принципы честной конкуренции, перестать обобщать понятие национальной безопасности и перестать дискриминировать и подавлять китайские компании", - заявила представитель МИД Мао Нин.

Она отметила, что Китай всегда был открыт для иностранных автомобильных компаний, в том числе компаний из США. В МИД КНР указали, что США "занимаются торговым протекционизмом" и устанавливают различные препятствия, которые мешают китайским авто попасть на американский рынок, передает Интерфакс.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует провести проверку произведенных в Китае "умных машин", которые могут собирать информацию об американцах. Власти США обеспокоены тем, что некоторые из новых технологий в таких автомобилях могут шпионить за водителями.

"Китай намерен доминировать на автомобильном рынке в будущем, в том числе посредством использования недобросовестных практик. Политика Китая может наводнить наш рынок автомобилями, которые угрожают нашей национальной безопасности", - заявил Байден 29 февраля.