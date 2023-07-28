В новом созыве Европарламента будет на 15 депутатов больше

Представители правительств государств-членов Европейского Союза предварительно согласовали увеличение численности депутатов Европейского парламента с 705 до 720 на 2024-2029 годы. Об этом пишет Politico.

Решение об увеличении количества евродепутатов Совет Евросоюза принял в среду, 26 июля. Больше всего дополнительных мандатов – по два – получат Франция, Испания и Нидерланды.

Австрия, Бельгия, Польша, Словения, Словакия, Финляндия, Латвия, Ирландия и Дания получат одного дополнительного евродепутата, и ни одна страна не уменьшит своей квоты в Европарламенте.

Сам Европарламент ранее предложил увеличить количество мандатов до 716, причем дополнительные места – по четыре – должны были бы получить только Франция, Бельгия и Польша.

В ЕС выросло количество людей, которые знают, когда будут следующие выборы в Европарламент

Совет ЕС также отказался от идеи о создании общеевропейского избирательного округа для избрания 28 депутатов Европарламента, которую предлагал законодательный орган.

Теперь решение об увеличении количества мандатов законодательного органа ЕС должны одобрить Европейский совет и, собственно, Европарламент. Но поскольку предложение Совета ЕС не совпадает с согласованным евродепутатами, процесс может затянуться.

Как известно, следующие выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Европейские выборы проходят в 27 странах-членах ЕС каждые пять лет. От их результатов зависит не только состав Европейского парламента, но и ключевые должности в других институтах ЕС, в частности, президента Европейской комиссии.

Места в Европарламенте распределяются между государствами-членами пропорционально населению, а также с определенной поправкой на страны с наименьшим населением.