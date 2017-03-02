Европейский парламент лишил Марин Ле Пен неприкосновенности

Европейский парламент проголосовал за лишение лидера партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатского иммунитета из-за того, что она размещала в своем Twitter фотографии со сценами насильственных действий, совершенных боевиками террористической организации «Исламское государство».

Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил этот шаг подавляющим большинством голосов.

Ле Пен в декабре 2015 года опубликовала в своем микроблоге несколько фотографий жертв ИГ в знак протеста против сравнения «Национального фронта» с боевиками группировки. На одном из изображений был казненный боевиками американский журналист Джеймс Фоули.

Тем временем во Франции в отношении Ле Пен прокуратурой Нанта ведется расследование по аналогичным обвинениям. Ранее она воспользовалась депутатской неприкосновенностью, отказавшись явиться по вызову прокуратуры. После лишения иммунитета лидеру "Народного фронта" в случае признания ее виновной может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.