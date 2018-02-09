ЕП проголосовал за отмену перехода стран ЕС на "летнее" и "зимнее" время

Европарламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию отказаться от практики перевода Евросоюза на "летнее" и "зимнее" время, сообщили в пятницу в пресс-службе ассамблеи.

Европарламентарии на пленарной сессии ассамблеи накануне в Страсбурге провели дебаты по вопросу перехода стран-членов ЕС на летнее время.

"Принята резолюция, призывающая Еврокомиссию прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных последствий этого, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения", - сказали в пресс-службе.

Депутаты призвали ЕК провести "тщательную оценку мер летнего времени", высказавшись при этом за сохранение единого подхода на уровне ЕС.

Между тем за отмену перехода Евросоюза на "летнее" и "зимнее" время на данный момент высказалась лишь одна из стран-членов сообщества – Финляндия.

В ноябре 2017 года парламент Финляндии был вынужден отклонить гражданскую инициативу об отмене перехода на "летнее" время по причине того, что данный вопрос требует решения на уровне ЕС. Министр транспорта и связи Финляндии Анне Бернер тогда пообещала парламентариям вынести вопрос на обсуждение стран-членов ЕС.

В Европейском союзе переход на "летнее" и "зимнее" время регламентирует директива Европейского парламента и Совета ЕС 2000/84/EG. Она определяет начало и конец "летнего" времени во всех государствах ЕС и устанавливает, что "летнее" время вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Действие данной директивы, которой придерживается и ряд не входящих в ЕС стран, продлевается каждые пять лет. Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения действующей практики. К концу XX века выяснилось, что экономический эффект от "летнего" времени незначителен. Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и в Северной Америке.