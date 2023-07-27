Сеть клиник «Новое зрение» уходит с рынка Беларуси

На сайте медицинского центра «Новое зрение» сообщается, что все его клиники в Беларуси закрываются с 28 июля.

«Сеть прекращает свою работу и уходит с рынка Республики Беларусь. Причина якобы допущенные 13 лет назад лицензионные требования при подаче документов. Приносим извинения нашим пациентам, которым не успеем оказать безупречную квалифицированную помощь. Более 20 лет работы, 0 осложнений, новые технологии. Все было сделано для людей Республики Беларусь. Данное решение не наше, а решение лицензионного органа и мы обязаны ему подчиниться», - говорится в сообщении.