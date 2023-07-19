Пригожин пообещал встать на защиту режима Лукашенко

В сети появилось видео с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, в котором он приветствует наемников с «приездом на белорусскую землю», комментирует войну в Украине и обещает сделать белорусскую армию второй в мире.

"Приветствую, парни! Вы сделали для России очень много. Сейчас то что происходит на фронте — это позор, в котором нам не нужно участвовать и дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время", — заявил Пригожин.

По его словам, за это время "вагнеровцы" должны сделать белорусскую армию второй в мире.

"А если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется", — заявил главарь «Вагнера».

Видео, сообщает CNN, было размещено в провагнеровских Telegram-каналах, а затем Пригожин поделился им в своем аккаунте. Как отмечает CNN, это впервые, когда пригожин появляется на публике после того, как в прошлом месяце возглавил военный мятеж в РФ. На видео присутствует и создатель «Вагнера» Дмитрий Уткин.