Последнее обновление: 20.07.2023 13:50

В Беларуси может быть размещено до 10 тыс. наемников «Вагнера»

Число наемников ЧВК «Вагнер», размещенных на территории Беларуси, может составить около 10 тыс. человек.

Такие данные озвучил один командиров ЧВК, начальник штаба с позывным «Маркс», говоря об общей численности ЧВК и потерях на войне в Украине.

«Маркс» сообщил, что через "украинскую командировку" всего прошло 78 тысяч наемников. Из них 49 тысяч это заключенные из различных исправительных колоний РФ.

На 20 мая были убиты 22 тысячи наемников, ранены 40 тысяч.

"Живыми и здоровыми осталось 25 тысяч, плюс раненые и находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч»", - сообщил "Маркс".

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