Пригожин зарегистрировал юрлицо в Беларуси

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Соответствующая информация опубликована в Едином госрегистре юрлиц и индивидуальных предпринимателей РБ.

Согласно данным регистра, ООО было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля текущего года. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в Беларусь наемников ЧВК "Вагнер".

Основным видом деятельности ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" заявлено "управление недвижимым имуществом", сообщает Интерфакс.

Собственником (учредителем) компании заявлено общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" (РФ), руководителем - Пригожин Евгений Викторович.