МВД Беларуси договаривается с «Вагнером» о подготовке белорусского спецназа

МВД Беларуси ведет переговоры с ЧВК «Вагнер» об участии в боевой подготовке белорусского спецназа, сообщил замглавы МВД РБ Николай Карпенков.

"Эти спецподразделения тренировались инструкторами СОБРа, инструкторами, имеющими боевой опыт, которые прошли и Сирию, и Ливию. Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, "Алмаза", - сообщил Карпенков, которого цитирует БелТА.

"Мы будем осваивать всё (виды оружия и амуниции), что используется и применяется в Украине, а также ставить у себя на вооружение", - сказал он.

Карпенков отметил, что "все отряды укомплектованы контрактниками».

«…это люди высоко мотивированные и хорошо подготовленные, которые отслужили не менее 3-5 лет во внутренних войсках, многие служили в подразделениях специального назначения и по зову сердца стали в строй этих подразделений», - утверждает замминистра.