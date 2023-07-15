Минобороны РБ сообщило о дорожной карте по обмену опытом с «вагнеровцами»

Минобороны РБ сообщило о разработке дорожной карты по обмену опытом с «вагнеровцами» на ближайшую перспективу, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», - говорится в сообщении.

Минобороны пообещало и далее информировать о предстоящей работе по данному направлению.

Тем временем, в белорусских медиа появились сообщения о том, что в ночь на субботу на территорию страны въехала колонна грузовиков, как утверждается, с наемниками ЧВК «Вагнер».

Колонна из порядка 60 автомобилей в сопровождении ГАИ проследовала в район Осиповичей, предположительно в деревню Цель, где уже разбит палаточный лагерь.

В пятницу вечером в российских медиа появилась информация о том, что «вагнеровцы» покинули полевые лагеря и двигались по трассе М4 в сторону Москвы.