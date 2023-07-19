Саакашвили: Путин планировал вторжение в Украину еще в 2004 году

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что Путин планировал вторжение в Украину еще в 2004 году.

В открытом письме британскому изданию The Times Саакашвили утверждает, что еще во время их первой встречи в Кремле, Путин рассказал о своих территориальных амбициях.

"Все, что он делает сейчас, он более или менее ясно сказал мне во время нашей первой встречи", - написал политик.

По его словам, он рассказал обо всем канцлеру Германии Герхарду Шредеру, однако тот "сразу же донес Путину" на него.

"Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неустойчивого, озлобленного сумасшедшего", - констатировал Саакашвили.