Саакашвили: Путин планировал вторжение в Украину еще в 2004 году

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что Путин планировал вторжение в Украину еще в 2004 году.
В открытом письме британскому изданию The Times Саакашвили утверждает, что еще во время их первой встречи в Кремле, Путин рассказал о своих территориальных амбициях.
"Все, что он делает сейчас, он более или менее ясно сказал мне во время нашей первой встречи", - написал политик.
По его словам, он рассказал обо всем канцлеру Германии Герхарду Шредеру, однако тот "сразу же донес Путину" на него.
"Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неустойчивого, озлобленного сумасшедшего", - констатировал Саакашвили.