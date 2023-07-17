Последнее обновление: 17.07.2023 16:38

Студентка юрфака была отчислена из вуза за диплом с экстремистскими ссылками

Студентка юридического факультета одного из вузов Беларуси была отчислена перед самой защитой после того, как выяснилось, что в купленной ее дипломной работе были использованы ссылки на сайты, объявленные властями экстремистскими.

«Четыре года обучалась по специальности «Правоведение». В моей дипломной работе были использованы источники, признанные нашим законодательством «экстремистскими». В связи с чем была отчислена. Свою работу я сама не писала, приобрела ее у компании, которая, использовав такие источники, меня подставила», - заявила бывшая студентка в «покаянном» видео.

Силовики также опубликовали «покаянное» видео с автором дипломной работы, которая утверждает, что, выполняя заказ, «не смотрела на ссылки, а смотрела на текст, который был на сайте».

Утверждается, заказчик и исполнитель заплатят «сутками» за распространение экстремистских материалов.

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