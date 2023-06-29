Власти Беларуси заблокировали несколько украинских медиа из-за "дискредитации" Лукашенко

Белорусские власти ограничили доступ к нескольким популярным украинским интернет-сайтам из-за "информации экстремистского характера", говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-ресурсам «glavred. info», «spektr. press», «hromadske. ua», «news. online. ua», «tribun. com. ua», - сказано в сообщении.

«На указанных порталах размещалась информация экстремистского характера, побуждающая граждан к противодействию государственной власти Республики Беларусь в связи с ситуацией относительно ЧВК «Вагнер». При этом на «glavred. info», «hromadske. ua», «news. online. ua» также сообщались недостоверные сведения, дискредитирующие Лукашенко», - отмечается в сообщении.