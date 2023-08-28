Власти Беларуси объявили экстремистским сайт «Кошт Урада»

Белорусские власти объявили экстремистскими очередную партию интернет-ресурсов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«По заявлению прокуратуры Советского района г.Минска информационная продукция Telegram-канала «Volny Belarus» и интернет-ресурса «Кошт Урада» признана экстремистскими материалами», - говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе «экстремистскими материалами» были объявлены интернет-сообщество «Страна Для Жизни» в социальной сети «Facebook» и Telegram–канал «Менск: вайна прыйшла разам з акупантамi - ПАРА!ПАРА!».