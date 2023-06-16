Последнее обновление: 16.06.2023 16:34

Власти Беларуси объявили экстремистским телеграм-канал "Белые халаты. News"

Белорусские власти объявили экстремистскими материалами очередную партию информационных ресурсов в сети Интернет.

По заявлению Барановичской межрайонной прокуратуры информационная продукция Telegram-каналов "Белые халаты. News" и "Посмотри, брехня?" признана судом экстремистскими материалами, сообщил пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Судом Борисовского района 12 июня признана экстремистской страница «Наталья Качанова» в «Одноклассниках».

В список экстремистских материалов включены telegram-каналы, чаты и боты «ДНСбот», «Цэнтр Беларускай Салiдарнасцi», «ДВОР Горецкого 37-39-41-35-31-29», BEL | «Лятучыя навiны»; страницы «Одноклассниках» «Беларусь: падзеi», «Валерий Цепкало», «BELARUS LITVIN», «Вясна праваабарончая», «БЕСПРЕДЕЛ ДОБРУШСКИЙ РАЙОН»; Instagram-страницы «belaruscanada», «nadzeya.cо.uк»; YouTube-канал «Палеская Вясна»; страницы «Вконтакте» «Вiцебская Вясна», «Онлайн-платформа голос»; Facebook-страницы «Быхов мой родной город!», «ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !!!», «Полк Калiноўскага».

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