Мининформ Беларуси расширил список «экстремистских» материалов»

Мининформ Беларуси расширил свой список «экстремистских», добавив в него очередную группу сетевых ресурсов.

Ведомство включило в перечень telegram-каналы «Орша Восточка», «Вольны Захал TUT», «Volny Belarus», «Apeikin. Спорт, палітыка ды рок-н-рол», «Вот так дела»; сайт «Кошт урада»; соцсети и логотип проекта «Альянс расследователей Беларуси»; соцсети и логотип проекта «Задзіночанне Беларускіх Студэнтаў»; а также TikTok-аккаунты «@rаbochi_rux», «@merchfreеdom», «@nastassia.rouda», «@hajtaktv», «@novychas».