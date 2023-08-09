Последнее обновление: 09.08.2023 21:35

Мининформ Беларуси расширил список «экстремистских» материалов»

Мининформ Беларуси расширил свой список «экстремистских», добавив в него очередную группу сетевых ресурсов.

Ведомство включило в перечень telegram-каналы «Орша Восточка», «Вольны Захал TUT», «Volny Belarus», «Apeikin. Спорт, палітыка ды рок-н-рол», «Вот так дела»; сайт «Кошт урада»; соцсети и логотип проекта «Альянс расследователей Беларуси»; соцсети и логотип проекта «Задзіночанне Беларускіх Студэнтаў»; а также TikTok-аккаунты «@rаbochi_rux», «@merchfreеdom», «@nastassia.rouda», «@hajtaktv», «@novychas».

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование