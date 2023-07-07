Последнее обновление: 07.07.2023 17:45

В лагерь под Осиповичами вагнеровцы пока не спешат приезжать

Вагнеровцы в лагерь под Осиповичами "пока не приезжали". Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны Леонид Касинский.

"Оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой "Вагнер" размещаться или не размещаться в Беларуси, тогда и будут смотреть", - заявил он.

По его словам, что "это летний лагерь, который построен во взаимодействии с органами местной власти".

Он создавался для тренировки как военных, так и представителей гражданской администрации "в рамках развертывания системы территориальной обороны".

По информации представителя Минобороны, лагерь способен вместить около 5 тыс. человек, в нем есть инфраструктура для хранения техники.

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