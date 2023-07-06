Украина ввела санкции против 18 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против 18 компаний, которые помогали Российской Федерации вести войну против Украины.

"Новый санкционный шаг нашего государства. Ограничения применены против 18 юридических лиц, которые связаны с потенциалом государства-террориста. Подписал сегодня соответствующий указ", - сообщил президент.

"Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский подписал указ №371/2023, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года. На заседании СНБО предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) были представлены Национальным банком Украины, передает УНИАН.

В список компаний, против которых введены санкции, попали: ABH Holdings SA, ABH Ukraine Limited, "АльфаСтрахование Холдингз Лимитед", ABH Financial Limited, акционерное общество "АБ Холдинг", Общество с ограниченной ответственностью "ЮНС-Холдинг", акционерное общество "АльфаСтрахование", Общество с ограниченной ответственностью "АС Финанс", Общество с ограниченной ответственностью "АС Холдинг", Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование – ОМС", Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование – Жизнь", Seline Limited, masline Holdings Limited, Fostar Limited, Ext Ltd, Viviga Limited, Fairacre Holdings Limited и Alfa Capital Holdings Limited.

Некоторые из этих компаний были зарегистрированы на Британских Виргинских Островах и на Кипре. Санкции введены сроком на 10 лет.