Украина намерена ввести санкции против всех банков РФ на 50 лет

Украина собирается ввести санкции против всех банковских учреждений РФ, в том числе в отношении Центробанка РФ, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Санкции сроком на 50 лет будут применены в отношении всех банков, зарегистрированных и находящихся в РФ, в том числе: Центрального банка РФ; небанковских кредитных организаций; операторов платежных систем; профессиональных участников фондового рынка; страховых компаний; инвестфондов; других финучреждений, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в РФ", - отметил Ермак.

Как передает УНН, санкции включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ; запрет на деловые отношении и инвестиций в финучреждения РФ.