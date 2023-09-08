Последнее обновление: 08.09.2023 13:18

Беларусь приостановит действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Белорусские власти подготовили законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", - говорится в проекте документа.

Ранее Минобороны РБ заявило, что решение властей Польши "об увеличении численности Войска Польского до 300 тыс. человек станет грубейшим нарушением Итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ".

Власти РБ утверждают, что "численность Войска Польского не может превышать 234 тыс. человек".

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