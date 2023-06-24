Совбез Беларуси просит Пригожина не ставить на карту целостность РФ

Белорусские власти считают любые волнения в России подарком Западу, который автоматически ставит на карту целостность РФ.

Об этом говорится в обращении Совбеза Беларуси. В нем же выражается полная поддержка российскому военному вторжению в Украину, которое Совбез Беларуси называет оправданной миссией по защите русских людей на Донбассе.

«Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Эта тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира. Белорусы и россияне – братские народы, наши государства связаны политическим союзом. И мы не можем оставаться в стороне от событий, которые происходят на юге России. Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе – подарок коллективному Западу», - говорится в заявлении Совбеза.

«Не было ничего страшнее в истории России, чем смута – разрушительная и бессмысленная по своей сути. Подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России. Мы призываем…», - также сказано в обращении.

В обращении не упоминается и не осуждается Пригожин, но, судя по всему, белорусские власти обращаются именно к нему. Совбез также не поясняет, почему с обращением выступает именно само не ведомство, а не Лукашенко или МИД РБ.