Последнее обновление: 08.06.2023 13:46

Лукашенко 9 июня едет к Путину

Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать", - сказал он в ответ на вопрос, определена ли дата переговоров. Песков подтвердил, что встреча состоится на территории РФ, скорее всего, в Сочи.

Ранее такую встречу анонсировал сам Лукашенко.

«В ближайшее время мы с президентом России встретимся. Я обязательно расскажу о нашей встрече. …У него завтра с премьер-министрами встреча (в Сочи проходит заседание Совета глав правительств СНГ). Обсудим все эти вопросы…», - сообщил Лукашенко.

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