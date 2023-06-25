Лукашенко в воскресенье звонил Путинe и.. Назарбаеву

Лукашенко в воскресенье утром снова созвонился с Путиным, что стало их третьим за прошедшие сутки телефонным разговором.

«Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой, Владимиром Путиным», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко обсудил события в РФ с экс-президентом Казахстана Назарбаевым.

«…во второй половине дня состоялся телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения», - сказано в сообщении.

Пресс-служба не уточняет, почему Лукашенко звонил Назарбаеву, а не Токаеву.