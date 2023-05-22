Песков подтвердил планы встречи Путина с Лукашенко

Путин и Лукашенко на этой неделе будут иметь возможность пообщаться в Москве, где пройдут мероприятия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник.

В беседе с журналистами представитель Кремля подтвердил слова Лукашенко о намерении в среду встретиться с Путиным. "Действительно, поскольку намечаются мероприятия в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться", - сказал Песков.

Лукашенко в понедельник заявил, что планирует в среду с Путиным, чтобы обсудить и снять имеющиеся проблемы в отношениях Москвы и Минска.