Последнее обновление: 14.06.2023 17:49

Кремль опроверг заявление Лукашенко об аренде Крыма

В кремле опровергли заявление Лукашенко о том, что Россия и Украина якобы пытались договориться об "аренде Крыма" во время "мирных переговоров" в марте 2022 года в Стамбуле.

"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже в Крыму – аренда там какая-то длительная, на Донбассе, на востоке... Нормальный договор. Если бы это сейчас – а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИД парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее", – сказал Лукашенко в интервью российским пропагандистам.

"Нет, это не так... Крым - это неотъемлемая часть РФ, это российский регион", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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