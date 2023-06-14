Кремль опроверг заявление Лукашенко об аренде Крыма

В кремле опровергли заявление Лукашенко о том, что Россия и Украина якобы пытались договориться об "аренде Крыма" во время "мирных переговоров" в марте 2022 года в Стамбуле.

"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже в Крыму – аренда там какая-то длительная, на Донбассе, на востоке... Нормальный договор. Если бы это сейчас – а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИД парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее", – сказал Лукашенко в интервью российским пропагандистам.

"Нет, это не так... Крым - это неотъемлемая часть РФ, это российский регион", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.