Последнее обновление: 06.06.2023 12:39

ПВО Украины минувшей сбило все выпущенные РФ ракеты

Во время массированного ракетного обстрела в ночь на 6 июня противовоздушная оборона Украины уничтожила все вражеские цели, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

«Ночью в период с 00.30 по 04.00 ч оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно – из района Каспийского моря с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет», - говорится в сообщении.

«Большинство Х-101/Х-555 выпущены в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования «Центр», - также сказано в сообщении.

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