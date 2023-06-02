Россия минувшей ночью выпустила по Украине 15 крылатых ракет и 21 "шахед"

В небе над Украиной в ночь на 2 июня уничтожено все из запущенных российскими войсками 15 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 21 ударный дрон Shahed-136/131.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131 около 23:00 в ночь на 2 июня с южного направления, используя рельеф местности и русло реки Днепр. Около 3:00 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс с Каспия, вошли в воздушное пространство Украины.

"Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону", - сообщил главнокомандующий ВСУ Залужный.

"Оккупанты не оставляют попыток терроризировать столицу Украины ударными дронами и ракетами. Очередная ночная атака завершилась неудачей для врага и очередным успехом украинской ПВО!" - отметили в Воздушных силах.