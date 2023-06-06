Последнее обновление: 06.06.2023 12:39

Зеленский: Ни водой, ни ракетами террористам не удастся остановить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подрыв оккупантами Каховской ГЭС, заявив, что ни водой, ни ракетами РФ не удастся остановить Украину.

«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо изгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину”, - заявил Зеленский.

Зеленский сообщил, что созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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