МИД Украины ответил на призыв Орбана к мирным переговорам с Россией

Мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Его заявление прозвучало в ответ на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к прекращению огня между воюющими сторонами.

“Прекращение огня без соблюдения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, даст России возможность перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов”, - отметил Николенко.

В вышедшем в пятницу радиоинтервью Орбан выступил за проведение мирных переговоров между Украиной и Россией до того, как начнется ожидаемое многими украинское контрнаступление.

"Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров", - сказал венгерский премьер.

При этом он назвал себя единственным премьером в ЕС, который выступает за мир, и подчеркнул, что ему приходится сложно.

Однако, по словам представителя МИД Украины, ежедневные российские атаки по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжение войны.

“Чтобы облегчить эту ситуацию, мы призываем главу венгерского правительства начать действовать. Например, осудить российскую агрессию, потребовать от Москвы остановить войну и вернуть российскую армию на территорию России, присоединиться к международным мерам изоляции России, не подрывать единство в ЕС”, - заявил Олег Николенко.

В Кремле тем временем также заявили, что не видят вариантов прекращения боевых действий против Украины.

"Насчет диалога мы неоднократно говорили - сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", - сказал представитель российского президента Дмитрий Песков.