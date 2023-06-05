CNN: Украина создала сеть агентов в РФ для диверсий

Официальные лица США считают, что Украина создала внутри РФ сеть агентов, которые работают над осуществлением диверсий против вражеских целей.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

Американские чиновники считают, что именно эти агенты в России совершили атаку на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с российской территории.

По данным американской стороны, Украина создала диверсионные группы внутри России, состоящие из проукраинских сторонников и оперативников, которые хорошо обучены для ведения такого рода войны. Отмечается, что Украина предоставила им для атак беспилотники собственного производства. Собеседники телеканала сказали, что у них нет доказательств того, что для атак применяли американские дроны.

Чиновники не смогли сказать, как Украине удалось переправить беспилотники в тыл врага, но два источника сообщили CNN, что она создала хорошо отработанные контрабандные маршруты.

Кто именно контролирует сеть, также неясно, хотя американские чиновники считают, что к этому причастны лица из украинского разведывательного сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры разрешенного, сказали два источника, но не каждая операция требует его одобрения.