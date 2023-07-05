Азербайджан требует от Армении вывода войск из Карабаха для достижения мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для достижения мира Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха.

По его словам, Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга.

"Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил", – отметил Алиев на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Он подчеркнул, что если Армения действительно заинтересована в достижении мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабах. Кроме того, Алиев заявил, что армянские военные и парамилитарные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы.