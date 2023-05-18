Последнее обновление: 18.05.2023 18:00

Власти Эстонии решили разрешить продление ВНЖ студентам, врачам и ученым из Беларуси

Власти Эстонии решили разрешить продление ВНЖ студентам, врачам и ученым из Беларуси. Об этом сообщает Delfi.

Исключение касается только тех, кто прибыл в страну до 24 февраля 2022 года.

При этом вывод из-под действия ограничительных мер "не означает автоматического получения вида на жительство". Ходатайства рассматриваются индивидуально, в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у того или иного человека основания для получения ВНЖ. 

Как известно, Эстония ограничила выдачу виз и ВНЖ гражданам Беларуси и России после начала войны в Украине.

По данным Delfi, сейчас в эстонских вузах учатся 298 студентов из РФ и Беларуси, также в Эстонии работают около десятка врачей из этих стран.



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